قزيط : باشاآغا والدبيبة يحظيان بدعم من الإخوان من أجنجة مختلفة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط إن هناك جناحين داخل الإخوان اليوم، وهما جناحان متحالفان عادة، وكانا في حالة تحالف عندما كان هناك تيار مدني يصارعانه، بحسب تعبيره.

قزيط وفي تصريحات لموقع “إرم نيوز”، أوضح أنّه من الصعب أحيانًا أن نحدد الفوارق بين تيارات الإخوان، مشيرًا إلى أنّ محمد صوان هو من الإخوان المسلمين، والإخوان في ليبيا جناحان وهذا واقع اليوم لا يجرؤ البعض على قوله، بحسب تقديره.

وتابع قزيط أنّ “محمد صوان لم يدعم الدبيبة يومًا، بل هو يمثل جناحًا سياسيًا يمثل الإخوان لكنه كان يدعم بالأمس وما زال يدعم اليوم فتحي باشاآغا، وهناك جناح آخر يدعم الدبيبة بكل قوة وبكل صلابة؛ ما يعني أن الإثنين يحظيان بدعم من الإخوان من أجنحة مختلفة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية