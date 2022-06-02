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مسؤول إيطالي سابق: ليبيا دولة غير مستقرة ومهددة بالانقسام

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا وزير الداخلية الإيطالي الأسبق ماركو مينيتي، إلى البحث عن بديل حقيقي للغاز والنفط الروسي، محذراً من عدم الاستقرار الذي تشهده ليبيا التي تعد من أكبر منتجي النفط في البحر المتوسط، ومن الوجهات المحتملة لتعويض نقص الإمدادات.

وأضاف مينيتي في مقابلة مع موقع ديكود39 الإيطالي، أن ليبيا دولة غير مستقرة وبها حكومتان وهناك من يتحدث عن انقسام إلى مجالين من النفوذ، وسط استمرار قفل الآبار النفطية، مشيراً إلى أن أوروبا عند مفترق طرق تاريخي قد ينتهي بها الأمر في وسط كماشة إنسانية بسبب أزمة الطاقة والقمح.

يُذكر أن إيطاليا قادت مفاوضات مع المؤسسة الوطنية للنفط، لرفع استثماراتها في سوق الطاقة الليبي مع تصاعد التحديات المتعلقة بوقف الصادرات الروسية من الغاز، الذي تعتمد عليه إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي بنسب كبيرة.

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قناة 218 الليبية

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