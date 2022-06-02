مدير أمن الزاوية يُقيل “الفار” من رئاسة البحث الجنائي بالزاوية

أطاح مـديـر مـديـريـة أمـن الزاويـة اللواء عـلي خـليـفـة اللافـي، بمحمد بحرون الملقب بـ”الفار”، آمر ما يسمى “قوة الإسناد الأولى الزاوية”، الداعم لرئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، والمطلوب لدى النائب العام على خلفية قضايا إرهاب، من رئاسـة قـسـم البـحـث الجـنـائي الزاويـة، وكلف الرائد أشـرف مـصـبـاح دريـد، بتسيير مهمامه.

وبحسب بيان صادر، عن قـسـم البـحـث الجـنـائي الزاويـة، فإن عملية التسليم والتسلم تمت بـنـاء عـلى قـرار مـديـر مـديـريـة أمـن الزاويـة رقـم (205) لسـنة 2022 م بـتـكـليـف الرائد أشـرف مـصـبـاح دريـد بـتـسـييـر مـهـام رئاسـة قـسـم البـحـث الجـنـائي الزاويـة.