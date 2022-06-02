المنقوش: عرضتُ رؤيتي على «سفيرنا في روما» لخدمة أبناء الجالية الليبية

عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، نجلاء المنقوش، اجتماعاً، اليوم الخميس، مع مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية محمد المقهور؛ والذي تم تكليفه بمنصب القائم بالأعمال فى السفارة الليبية لدى جمهورية إيطاليا، بديوان الوزارة بطرابلس،

وناقش الاجتماع سبل دعم وتطوير آلية العمل بالسفارة الليبية فى روما، وفقا لبيان وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة.

وبحث الاجتماع، خطط ورؤية الوزارة وتوصيات الوزيرة من أجل تقديم أفضل الخدمات وتذليل كافة الصعاب أمام المواطنين والجالية الليبية المقيمة فى جمهورية الإيطالية.

وفي الختام، شجعت المنقوش، القائم بالأعمال، متمنية له كامل التوفيق في عمله وفي أداء مهامه بما يساهم في توثيق أواصر العلاقات، وتعزيز الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.