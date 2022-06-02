الخارجية: ليبيا تعتزم استضافة القمة الاستثنائية لتجمع دول الساحل والصحراء

أكد مدير إدارة الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية أن ليبيا تعتزم استضافة القمة الاستثنائية لتجمع دول الساحل والصحراء التي دعت إليها دولة ليبيا في الدورة العادية للمجلس التنفيذي لدول التجمع بالرباط يومي 29 و30 مارس 2022 لعودة الأمانة التنفيذية بمقرها الدائم في طرابلس.

جاء ذلك خلال اجتماع مدير إدارة الشؤون الإفريقية بديوان وزارة الخارجية مع سفراء ورؤساء بعثات تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) بحضور مدير إدارة المراسم ورئيس قسم تجمع (س.ص) وخصص الاجتماع لمناقشة الترتيبات اللوجستية والتنفيذية لعقد القمة بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية.

وأشار مدير إدارة الشؤون الإفريقية إلى أهمية التجمع على الصعيد السياسي والاقتصادي في خدمة مصالح الدول الأعضاء وتلبية لطموحات شعوبها، وأن الدولة الليبية اتخذت كافة الترتيبات اللازمة لنجاح هذه القمة المرتقبة، معربا عن جزيل الشكر للدول التي أكدت مشاركتها .

من جانبهم، أكد رؤساء البعثات على أهمية هذا الاجتماع لتبادل وجهات النظر والآراء والمقترحات حول عقد القمة، كما أعربوا عن استعدادهم لنقل صورة عن الأوضاع الملائمة إلى دولهم حول جدية السلطات الليبية في اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لنجاح القمة المرتقبة.

وشارك في الاجتماع سفراء دول كل من غانا، تونس، النيجر، أفريقيا الوسطى وقائم بأعمال دول كل من بوركينا فاسو، السودان، غينيا، ارتريا، الصومال، مالي، جزر القمر والقنصل فخري جمهورية بنين.