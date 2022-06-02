وزير خارجية قطر يؤكد للمنقوش دعم بلاده لجهود «حكومة الوحدة»

أكد وزير الشؤون الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، دعم بلاده «لجهود الحكومة ودور وزارة الخارجية في تعزيز الاستقرار في ليبيا»، مشيرا إلى أن «الحل الوحيد هو الحوار الوطني الليبي وصولا إلى اتفاق سياسي يمهد لمرحلة الاستقرار الدائم عبر انتخابات برلمانية ورئاسية».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين وأوجه تعزيزها، إضافة إلى آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

– قطر تبدي استعدادها لتطوير العلاقات وتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع ليبيا

– الدبيبة يلتقي السفير القطري

المنقوش تعبر عن «عميق شكرها» لقطر

ومن جهتها أعربت المنقوش عن «عميق شكرها وتقديرها لدور وجهود قطر المتضامن والداعم للشعب الليبي»، معربة عن «تقديرها لمساندتهم جهود الحكومة لاستكمال وتعزيز المسار السياسي الديمقراطي في ليبيا».

والإثنين الماضي، 30 مايو، اجتمع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، مع سفير قطر لدى ليبيا، خالد الدوسري، في العاصمة طرابلس.

وأبدى السفير استعداد بلاده لتعزيز وتطوير العلاقات وتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع ليبيا، لا سيما في المجال الصحي، مؤكدا «حرص الحكومة القطرية على دعم قطاع الصحة في ليبيا، من خلال منحها شحنة من اللقاحات المضادة لكورونا إلى وزارة الصحة الليبية».