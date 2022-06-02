المنفي يشارك بمؤتمر المناخ في استوكهولم كأول رئيس ليبي يزور السويد

شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي -الخميس- في مؤتمر المناخ الدولي “ستوكهولم +50″، المنعقد في العاصمة السويدية ستوكهولم، بحضور ملك السويد كارل السادس عشر ورئيس جمهورية كينيا أوهورو كينياتا والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، وعدد من ملوك ورؤساء العالم.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المنفي سيعقد على هامش المؤتمر عدداً من اللقاءات الثنائية، مع عدد من قادة ورؤساء الدول والحكومات المشاركين في المؤتمر.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارة المنفي للسويد هي الأولى من نوعها منذ تأسيس الدولة الليبية عام 1951، كأول زيارة لرأس السلطة في البلاد، ورغم أن القذافي كان يكن احتراماً للسويد، إلا أنه لم يزرها أبداً خلال مدة حكمه التي امتدت إلى 42 عاماً، وعقب سقوط نظامه عام 2011، أعلنت عدة دول أوروبية بينها السويد تجميد أصول ليبية، حيث جمدت السلطات السويدية أصولاً تابعة لنظام القذافي بقيمة 1.6 مليار دولار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية