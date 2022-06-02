ليبيا تعتزم استضافة قمة استثنائية لتجمع دول الساحل والصحراء في طرابلس خلال يونيو

تعتزم ليبيا استضافة وتنظيم قمة استثنائية لقادة ورؤساء الدول والحكومات الأعضاء في تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) خلال يونيو الجاري، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية.

وعُقد بديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي في طرابلس، اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة مدير إدارة الشؤون الأفريقية مع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) المعتمدين لدى ليبيا بحضور مدير إدارة المراسم ورئيس قسم تجمع (س.ص).

الترتيبات اللوجستية والتنفيذية للقمة الاستثنائية لتجمع الساحل والصحراء

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خُصص «لمناقشة الترتيبات اللوجستية والتنفيذية لعقد القمة الاستثنائية لتجمع دول الساحل والصحراء التي دعت إليها دولة ليبيا في الدورة العادية للمجلس التنفيذي لدول التجمع بالرباط يومي 29 و30 مارس 2022 لعودة الأمانة التنفيذية بمقرها الدائم في طرابلس».

وأكد مدير إدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية أن «ليبيا عاقدة العزم على استضافة القمة الاستثنائية المقترحة في مدينة طرابلس خلال الشهر الجاري»، مشيرا إلى أهمية التجمع على الصعيد السياسي والاقتصادي في خدمة مصالح الدول الأعضاء وتلبية لطموحات شعوبها.

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وأكد مدير إدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي «أن الدولة الليبية اتخذت كافة الترتيبات اللازمة لنجاح هذه القمة المرتقبة»، معربا عن جزيل الشكر للدول التي أكدت مشاركتها.

جدية ليبيا في استضافة القمة الاستثنائية لتجمع الساحل والصحراء

وأضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن رؤساء البعثات الدبلوماسية الحاضرين أكدوا من جانبهم أهمية هذا الاجتماع وتبادل وجهات النظر والآراء والمقترحات حول عقد القمة الاستثنائية لتجمع الساحل والصحراء، كما أعربوا عن استعدادهم لنقل صورة عن الأوضاع الملائمة إلى دولهم حول جدية السلطات الليبية لاتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة كافة لنجاح القمة المرتقبة.

وحضر الاجتماع كل من سفراء غانا، وتونس والنيجر وأفريقيا الوسطى، والقائمون بالأعمال في سفارات كل من بوركينا فاسو والسودان وغينيا وإرتريا والصومال ومالي وجزر القمر والقنصل الفخري لبنين، بحسب وزارة الخارجية.

ليبيا تطالب بعودة مقر تجمع الساحل والصحراء إلى طرابلس

وانتقل مقر الأمانة العامة لتجمع دول الساحل والصحراء من العاصمة طرابلس إلى مقره الموقت الحالي في العاصمة التشادية أنجامينا منذ العام 2011، بعد الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي. لكن ليبيا طلبت رسميا في أواخر مارس الماضي بعودة الأمانة العامة للتجمع إلى مقرها الرئيسي في العاصمة طرابلس.

وبناءً على الطلب الليبي، أرسلت الأمانة التنفيذية لتجمع دول الساحل والصحراء، في 31 مارس الماضي، بعثة إلى ليبيا لتقييم الوضع الأمني في طرابلس؛ تحسبا لقرار إعادة فتح مقر التجمع بها، وتركت قرار تحديد المقر إلى مؤتمر رؤساء الدول وحكومات الدول الأعضاء في التجمع.

اجتماع وزارة الخارجية والتعاون الدولي مع سفراء ورؤساء بعثات تجمع دول الساحل والصحراء في طرابلس. (وزارة الخارجية والتعاون الدولي)

اجتماع وزارة الخارجية والتعاون الدولي مع سفراء ورؤساء بعثات تجمع دول الساحل والصحراء في طرابلس. (وزارة الخارجية والتعاون الدولي)

اجتماع وزارة الخارجية والتعاون الدولي مع سفراء ورؤساء بعثات تجمع دول الساحل والصحراء في طرابلس. (وزارة الخارجية والتعاون الدولي)

اجتماع وزارة الخارجية والتعاون الدولي مع سفراء ورؤساء بعثات تجمع دول الساحل والصحراء في طرابلس. (وزارة الخارجية والتعاون الدولي)