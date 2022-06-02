الدفاع الإيطالية تمدد عمل فرقها الطبية في ليبيا

أعلنت هيئة أركان الدفاع الإيطالية في بيان صحفي، أن فرقة العمل “أبقراط” المنتشرة في ليبيا والتابعة لبعثة المساعدة والدعم الثنائية في ليبيا (مياسيت)، ستواصل مهمتها بحوالي 200 جندي، بالإضافة إلى فريق التدريب المتنقل من المدربين العسكريين والمدربين في المجال الصحي، حسب ما ذكرته وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وسبق أن تم نشر هذه الفرقة عقب الاتفاق بين السلطات الإيطالية والليبية، في عام 2016، خلال الحرب في ليبيا ضد داعش، لتوفير الرعاية الصحية للسكان والجنود الليبيين المشاركين في العمليات العسكرية.

وأجرى الموظفون الإيطاليون العاملون خلال فترة نشاط الفرقة أكثر من ألف عملية جراحية، بالإضافة إلى أكثر من 40 ألف خدمة للمرضى الخارجيين، من بينها تدخلات لطب الأطفال والدعم التعويضي للعديد من المصابين والمشوهين.

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