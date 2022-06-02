الدبيية : سنعمل بكافة الجهود من أجل إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية

طرابلس 02 يونيو 2022 (وال)- التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مساء اليوم الخميس، عددًا من أعيان المنطقة الغربية، بحضور عضو مجلس النواب عائشة شلابي.

وأستمع رئيس الحكومة – خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس – إلى عدد من أعضاء الحراك، والذين أكدوا بأن هدف هذا الحراك هو رفض الحرب بكل أشكالها، وضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية ورفض المراحل الانتقالية.

وأكد الدبيبة خلال اللقاء على أن حكومة الوحدة الوطنية تقف مع الحراك في كل النقاط، وستعمل بكافة الجهود من أجل إجراء الانتخابات. (وال)

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