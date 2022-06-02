«اللافي» يُقيل «الفار» من رئاسة البحث الجنائي بالزاوية ويكلف «دريد» بمهامه

أطاح مـديـر مـديـريـة أمـن الزاويـة اللواء عـلي خـليـفـة اللافـي، بمحمد بحرون الملقب بـ«الفار»، آمر قوة الإسناد الأولى الزاوية، الداعم للدبيبة، والمطلوب لدى النائب العام على خلفية قضايا إرهاب، من رئاسـة قـسـم البـحـث الجـنـائي الزاويـة، وكلف الرائد أشـرف مـصـبـاح دريـد، بتسيير مهمامه.

وبحسب بيان صادر، عن قـسـم البـحـث الجـنـائي الزاويـة، فإن عملية التسليم والتسلم تمت بـنـاء عـلى قـرار مـديـر مـديـريـة أمـن الزاويـة رقـم ( 205 ) لسـنة 2022 م بـتـكـليـف الرائد أشـرف مـصـبـاح دريـد بـتـسـييـر مـهـام رئاسـة قـسـم البـحـث الجـنـائي الزاويـة.

وأوضح البيان:” تـم عـمـليـة تـسـليـم واسـتـلام المـهــام بـيـن رئيـس قـسـم البـحـث الجـنـائي الزاويـة السـابـق مـحـمـد سـالم بـحـرون ورئيـس قـسـم البـحـث الجـنـائي الزاويــة المـكـلف الرائد أشـرف مـصـبـاح دريـد، الإثـنـيـن المـاضـي”.

وخـلال مـراسـم التـسـليـم والاسـتـلام، هــنـأ مــحــمــد ســالم بــحــرون، رئيــس قـسـم البـحـث الجـنـائي الزاويـة المـكـلف الرائد أشـرف مـصـبـاح دريـد، متمنيًا له بـالتـوفـيـق فـي مـهــامـه، على حد تعبير البيان.

ووجـه الفار، تـحـيـة تـقـديـر وإكـبـار لمـنـتـسـبـي وأعـضـاء القـسـم عـلى جـهــودهــم المـبـذولة وعـمـلهــم الدؤوب طـيـلة فـتـرة تـوليـه رئاسـة قـسـم البـحـث الجـنـائي الزاويـة مـن أجـل أمـن الوطـن والمـواطـن.