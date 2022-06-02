قطر: الحل الوحيد في ليبيا هو الحوار الوطني | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية لدولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن الحل الوحيد في ليبيا هو الحوار الوطني.

وأضاف آل ثاني خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش. أن الحوار الوطني يقود للوصول إلى اتفاق سياسي يمهد لمرحلة الاستقرار الدائم عبر انتخابات برلمانية ورئاسية.

ولفت الوزير القطري. إلى وقوف دولة قطر الدائم مع الشعب الليبي ومساندتهم ودعمهم لجهود الحكومة ودور وزارة الخارجية في تعزيز الاستقرار في ليبيا.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين وأوجه تعزيزها.

ونوقش كذلك آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.