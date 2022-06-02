وزير الخارجية القطري للمنقوش: مرحلة الاستقرار الدائم تكون عبر انتخابات برلمانية ورئاسية

تلقت وزيرة الخارجية بالحكومة منتهية الولاية نجلاء المنقوش اتصالاً هاتفياً اليوم الخميس من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية لدولة قطر محمد آل ثاني.

وقالت وزارة الخارجية بالحكومة منتهية الولاية، في بيان إن “الجانبين استعرضا خلال الاتصال العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وأوجه تعزيزها، إضافة إلى آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية”، بحسب البيان.

آل ثاني أكد وقوف “قطر الدائم مع الشعب الليبي الشقيق ومساندتهم ودعمهم لجهود الحكومة (منتهية الولاي) ودور وزارة الخارجية التابعة لها في تعزيز الاستقرار في ليبيا”.

وأضاف آل ثاني أن “الحل الوحيد هو حوار وطني ليبي وصولاً إلى اتفاق سياسي يمهد لمرحلة الاستقرار الدائم عبر انتخابات برلمانية ورئاسية”.