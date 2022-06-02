بمشاركة الجحاوي.. إطلاق عملية عسكرية لردع شبكات الإرهاب والتهريب بالمنطقة الغربية

شارك مختار الجحاوي آمر شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب التابعة لحكومة الدبيبة، في تنفيذ عملية عسكرية، لبسط الأمن وقطع الطريق أمام شبكات الإرهاب والتهريب في منطقة الجنوب الغربي لليبيا، وفقا لتعليمات رئيس الأركان بالمنطقة الغربية، محمد الحداد.

وبحسب بيان المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، فإن العملية جاءت بناء على تعليمات محمد الحداد، مؤكدة أن تنفيذ عملية عسكرية يأتي وفقا لخطة أمنية مشتركة، لبسط الأمن وقطع الطريق أمام شبكات الإرهاب والتهريب في منطقة الجنوب الغربي لليبيا.

وشارك في العملية العسكرية، شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب، وقوة 166 للحماية والحراسة، واللواء 111 مجحفل.

وشملت العملية، عدداً من المناطق والمدن، جنوبي طرابلس وترهونة وبني وليد ووادي اللود والشويرف وبوقرين وصولا إلى مصراتة.