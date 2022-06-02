شاهد في «وسط الخبر»: ما وراء النشاط الإعلامي المتزايد للسفير الأميركي؟

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس، الضوء على تصريحات مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند مع جريدة «الشرق الأوسط» اللندنية، والتي قال فيها إن «الانتخابات يمكن أن تحدث في وقت أقرب مما يعتقده معظم الناس، لأنه لا توجد طريقة أخرى لإقرار القيادة الواضحة والشرعية التي يطالب بها الليبيون».

وتحدث نورلاند عن عدة ملفات، من بينها الموقف من قوات «فاغنر»، والمحادثات الجارية بشأن مراقبة الإنفاق، وعمل لجنة «5+5»، وأن بلاده على تواصل مع أنصار النظام السابق وليس سيف الإسلام القذافي، وهي التصريحات التي علق عليها، وتحدث عن دلالة النشاط الإعلامي المتزايد للسفير الأميركي، كل من الكاتبة الصحفية المتخصصة في الشأن الأميركي حنان البدري، وكبير الباحثين في مركز الدراسات الدولية بجامعة جونز هوبكنز حافظ الغويل.

– نورلاند: الانتخابات الليبية يمكن أن تحدث في وقت أقرب مما يتصوره معظم الناس

وأشار البرنامج إلى دعوة مجلس النواب لعقد اجتماع، ظهر الإثنين المقبل في سرت، لمناقشة ما خلص إليه اجتماع الثلاثاء الماضي في المدينة، حيث خص المجلس بالدعوة أعضاء اللجنة التي شكلها لمناقشة ما ورد في اجتماع الثلاثاء، والتي حضرها عدد من المسؤولين من الأجهزة الرقابية والمالية.