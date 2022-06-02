أمن صبراتة تنفي التصريح لقناة “فبراير” حول قضية مقتل “أحمد بحور”

العنوان – صبراتة

نفت مديرية أمن صبراتة أن تكون قد صرحت بأي معلومات لأي جه كانت بخصوص واقعة مقتل أحمد عمار بحور.

وأشارت المديرية أن هناك بعض الصفحات الوهمية تتناقل وتنشر روايات مختلفه بشأن واقعة مقتل بحور.

وأكدت مديرية أمن صبراتة أن وحدة التحقيقات المعنية بالقضية لم تصرح بأي معلومة وأن التحقيق مازال مستمرًا في الواقعة إلى غاية بلوغ الحقيقة كاملة.

تصريحات المديرية جاء ردا على مانقلته قناة فبراير نقلا عن مصدر أمني بأن نتائج التحقيقات الأولية في قضية مقتل الفنان أحمد بحور أفضت إلى التوصل للجاني.

وذكرت القناة أن الجاني في القضية هي أخت المغدور التي اعترفت أنها أنهت حياته بالخطأ أثناء شجار عائلي حاولت تهديده بمسدس إلا أن رصاصة انطلقت لتنهي حياته.

وكانت مصادر متطابقة كشفت في نهاية مايو المنصرم بمقتل الفنان الشاب أحمد بحور برصاص مجهولين أمام منزله في صبراتة.