تعليم الحكومة الليبية تمنع حضور مراقبي التعليم لاجتماع تعليم حكومة الوحدة

وجه وزير التربية والتعليم جمعة الجديد كتاباً تحذيرياً إلى مراقبي التربية والتعليم بالبلديات والمجالس المحلية، يطالبهم من خلاله بعدم حضور الدعوة الموجهة إليهم من وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات بحكومة الوحدة، المقرر عقده الاثنين المقبل بمدينة طرابلس.

وجاء في كتاب الوزير أن هذا النهي يأتي “تنفيذاً للتعليمات الصادرة من مجلس النواب الجهة الشرعية المنتخبة من الشعب الليبي، ومن الحكومة الليبية الجهة التنفيذية وصاحبة الشرعية بشأن عدم تنفيذ أو التعامل مع الحكومة منتهية الصلاحية الصادرة عنها هذه الدعوة”-وفقاً لكتاب الوزير.

وحمَّل الكتاب المسؤولية القانونية والإدارية “لكل مراقب تعليم يقوم بتلبية هذه الدعوة أو غيرها، أو التعامل معهم أو مراسلتهم أو التواصل معهم بأي صورة كانت”.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء يأتي في وقت تزداد فيه مؤشرات العودة الانقسام السياسي والإداري بين حكومتين، واحدة في طرابلس برئاسة عبدالحميد الدبيبة والأخرى برئاسة فتحي باشاغا، وقد اختير لها مدينة سرت لتزاول مهامها منها بالتزامن مع وصول وفدين يُمثلان أبرز بلديتين في المنطقة الشرقية إلى مدينة طرابلس، هما طبرق والقبة واللقاء مع وزراء حكومة الدبيبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية