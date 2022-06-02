أمن صبراتة ترد على قناة “فبراير” حول قضية مقتل الفنان أحمد بحور | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

ردت مديرية أمن صبراتة اليوم الخميس على قناة فبراير التابعة لتيار الإسلام السياسي حول قضية مقتل فنان شاب من المدينة يدعى أحمد بحور.

وأكدت المديرية عبر حسابها على “فيسبوك” أن تكون قد صرحت بأي معلومات لأي جهة كانت بخصوص واقعة مقتل بحور.

وأوضحت مديرية أمن صبراتة أن هناك بعض الصفحات الوهمية تتناقل وتنشر روايات مختلفه بشأن واقعة مقتل بحور.

وذكرت المديرية أن وحدة التحقيقات المعنية بالقضية لم تصرح بأي معلومة وأن التحقيق مازال مستمرًا في الواقعة إلى غاية بلوغ الحقيقة كاملة.

وكانت قناة فبراير ادعت أن مصدرًا أمنيًا أبلغها بأن نتائج التحقيقات الأولية في قضية مقتل الفنان أحمد بحور أفضت إلى التوصل للجاني.

وأوضحت القناة أن الجاني في القضية هي أخت المغدور التي اعترفت أنها أنهت حياته بالخطأ أثناء شجار عائلي حاولت تهديده بمسدس إلا أن رصاصة انطلقت لتنهي حياته.

كانت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي نعت وفاة الفنان أحمد بحور في مدينة صبراته عقب عملية اغتيال تعرض لها أمام منزله بالمدينة في ساعات الصباح الأولى.

وأفاد عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن بحور عثر عليه وقد فارق الحياة داخل سيارته بعد استهدافه بعيار ناري.

وأكد النشطاء عبر منشوراتهم وتعليقاتهم على وفاة الفنان أن السبب يرجع إلى دعمه المعلن للجيش الليبي.