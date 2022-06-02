مازن: ندعم الجهود الدولية لإيقاف تدفق المهاجرين إلى أوروبا ولكن بشرط ألا تكون على حساب الدولة الليبية

أكد وزير الداخلية بالحكومة منتهية الولاية خالد مازن أن الوزارة تدعم أي جهود إقليمية أو دولية لإيقاف ‏تدفق المهاجرين إلى أوروبا بشرط ألا تكون على حساب الدولة الليبية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الداخلية بالحكومة منتهية الولاية في افتتاح مكتب لترحيل المهاجرين التابع لجهاز ‏مكافحة الهجرة غير الشرعية بحضور رئيس الجهاز محمد الخوجة.

وأكد مازن أن تدشين هذا المكتب يأتي ‏تنظيما لعمليات ترحيل شرائح المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، وأن وزارته تتعامل مع ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية حسب رؤية وتوجهات بالحكومة منتهية الولاية لوضع الحلول الحاسمة لمعالجة هذه القضية والحد من تدفق ‏المهاجرين وأكد أن افتتاح ‏المكتب جاء استجابة لعدة ظروف ووضع الحلول والتدابير الناجعة وفق الخطط التي ‏وضعت في هذا الشأن.‏

وأثنى مازن على المجهودات التي تبدل من قبل مكونات وزارته المعنية ‏بالتعامل مع هذه الشريحة بكل إنسانية من أجل تخفيف المعاناة عليهم إلى حين ‏استكمال إجراءاتهم وترحيلهم إلى بلدانهم.

وأشارت الوزارة بالحكومة منتهية الولاية إلى أن هذا المكتب يتيح التواصل مع قنصليات بلدان المهاجرين لاتخاذ الإجراءات حيالهم وترحيلهم إلى بلدانهم. ‏