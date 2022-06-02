«الحداد»: بحثتُ مع السفير الألماني آليات التعاون المشترك في الجانب العسكري

استقبل رئيس الأركان بالمنطقة الغربية، محمد الحداد، اليوم الخميس، بمكتبه، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا “ميكائيل أونماخت”، والمستشار السياسي العسكري للسفير “مايكل لوكس”، والوفد المرافق له.

ورحّب الحداد، بالسفير والوفد المرافق له، وأثنى على دور جمهورية ألمانيا الاتحادية الداعم لليبيا في كل الملتقيات والمحافل الدولية، وسعيها المتواصل للوصول للاستقرار المنشود من كافة الليبيين، وخاصة المستشارة السابقة “إنجيلا ميركل” لدورها المهم في مؤتمر برلين، الذي أوجد أرضية ومناخًا سياسيًا بدلاً من الحرب.

وأشاد الحداد، بدور السفير الألماني في مشاركته لورشة العمل الفنية حول جمع السلاح واستعاب الأفراد المنطويين بالتشكيلات المسلحة، ودمجهم في مؤسسات الدولة المختلفة، والتي أقيمت في مدريد يومي 23-24 مايو الماضي.

وتناول اللقاء بحث آليات التعاون المشترك بين البلدين في الجانب العسكري، وخاصة في مجال الطب، حيث كان لألمانيا دورًا رياديًا في علاج الجرحى والمصابين.

كما طالب رئيس الأركان العامة، من السفير تسهيل إجراءات منح التأشيرة لغرض علاج الجرحى والمصابين.