وشسلر: مصالح روسيا في شمال إفريقيا تتعارض مع مصالح أوروبا والولايات المتحدة

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

02 June, 2022

صرح ويليام وشسلر، الوكيل بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما وحاليا مدير مركز رفيق الحريري وبرامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي في واشنطن، في حوار أجراه معه موقع ديكود 39 الاخباري الايطالي، بأن “الجناح الجنوبي مهم للناتو مثل كل الأجنحة الأخرى في الحلف، وأن روسيا تفتخر بمصالح متجذرة في تلك المنطقة منذ الحقبة القيصرية وكانت ترغب في التمتع بمكانة قوة بحرية تمتد من البحر الأسود إلى البحر الأبيض المتوسط ،وأن الروس يحاربون في أوكرانيا لإحكام قبضتهم على البحر الأسود، ولهذا السبب تحافظ موسكو على علاقات قوية مع أنقرة. وتوجه استراتيجية البحر الأبيض المتوسط تحركات روسيا في ليبيا وشمال إفريقيا. لهذا السبب يمثل الجناح الجنوبي أولوية لحلف الناتو” حسب قوله.

واعتبر وشسلر في الحوار الذي أجري معه في روما خلال فعاليات برعاية مؤسسة ميد أور الإيطالية أن “مصالح روسيا في شمال إفريقيا والشرق الأوسط تتعارض مع مصالح أوروبا والولايات المتحدة كقاعدة ، روسيا تخلق حالة من عدم الاستقرار وتزدهر حيث توجد الفوضى، وواشنطن تعمل من أجل استخراج الطاقة وتداولها بحرية في المنطقة، فيما تريد موسكو ارتفاع الأسعار من أجل الحصول على حصة أكبر من الأرباح وتأثير أكثر ثباتًا على البلدان المشترية.

وعن سؤال للموقع الإيطالي عن أن ليبيا من بين شركاء الطاقة الأفارقة لإيطاليا و لا تزال تشكل دوامة من عدم الاستقرار. وهل الإيمان بالانتخابات والمستقبل الديمقراطي وهم أوروبي؟ اجاب وشسلر “إنها أوقات صعبة للمتفائلين في ليبيا. البلاد أصبحت في السنوات الأخيرة مزيج من مصالح القوى الخارجية. يدفع الغرب الثمن اليوم لعدم معرفته إيجاد استراتيجية مشتركة”.