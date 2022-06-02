الولايات المتحدة تحذر رعاياها من السفر إلى ليبيا

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية رعاياها الموجودين في تونس من السفر إلى ليبيا، مشيرة إلى أن التطورات في ليبيا تواصل التأثير على الوضع الأمني على الحدود التونسية الليبية، في مناطق مثل رأس اجدير والذهيبة ومدينتي بن قردان ومدنين.

وأوضحت الولايات المتحدة في دليل الإرشادات حول السفر إلى تونس، نُشر على موقعها الحكومي “ترافل ستايت”، أن خطر الإرهاب في تزايد متواصل في بعض المناطق التونسية، وأن الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط لهجمات محتملة في تونس، مشيرة إلى أن العناصر الإرهابية قد تهاجم دون سابق إنذار.

كما دعا دليل الإرشادات الأمريكيين الموجودين في تونس إلى تجنب التنقل في المناطق الجبلية غرب البلاد، بما في ذلك جبل الشعانبي، إضافة إلى مناطق جنوب شرق تونس الموجودة على الحدود الليبية وجندوبة جنوب عين دراهم والكاف والقصرين والمناطق الموجودة مع الحدود الجزائرية وأيضاً سيدي بوزيد

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