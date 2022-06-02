المنفي يشارك في مؤتمر المناخ الدولي بستوكهولم | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، في أعمال مؤتمر المناخ الدولي “ستوكهولم +50″، الذي تستضيفه العاصمة السويدية، بحضور الملك كارل السادس عشر.

كما شهد المؤتمر مشاركة رئيس كينيا، أوهورو كينياتا، والأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيرس. وعدد من ملوك ورؤساء الدول والحكومات والعديد من نشطاء المناخ والبيئة.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي سيعقد على هامش فعاليات المؤتمر الدولي للمناخ في ستوكهولم.. عدد من اللقاءات الثنائية مع عدد من قادة ورؤساء الدول والحكومات المشاركين في المؤتمر.

وتستضيف ستوكهولم فعاليات المؤتمر الدولي للمناخ بعد 50 عاما من انعقاد أول مؤتمر للأمم المتحدة للبيئة في العاصمة السويدية. التي تستضيف اليوم وغدا مرة أخرى اجتماعا دوليا حول القضايا البيئية. حيث ينضم آلاف المشاركين إلى مؤتمر “ستوكهولم + 50” بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وسيناقش ستوكهولم على مدى يومي الخميس والجمعة، بواعث القلق المناخية والبيئية الملحة. والتنمية المستدامة وكيفية تسريع مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري وانقراض بعض الكائنات والتلوث. غير أنه لا يتوقع إبرام اتفاقات وقرارات ملموسة.