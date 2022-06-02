وكيل وزارة الداخلية يشكّل غُرفة عمليات لتنفيذ أوامر ضبط وإحضار المطلوبين لدى النيابات العامة بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية وإسناد وحدات القُوّات المُسلّحة

شكّل وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، الخميس، غُرفة عمليات لتنفيذ أوامر ضبط وإحضار المطلوبين لدى النيابات العامة بتعليمات النائب العام الصديق الصور، برئاسة مُدير الإدارة العامة للبحث الجنائي اللواء صلاح هويدي وبمشاركة جميع الأجهزة الأمنية وإسناد وحدات القُوّات المُسلّحة اللواء طارق بن زياد المُعزّز واللواء 106 مُجحفل والشرطة العسكرية.

اقعيم، وخلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع المُحامي العام المُستشار فوزي الكزّة واللجنة المُكلّفة من مكتب النائب العام، بحضُور مُدير الإدارة العامة للدعم للمركزي اللواء صلاح الخفيفي وجهاز مُكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اللواء عادل عبد العزيز ووكلاء نيابة بنغازي وعدد من رُؤساء الأقسام والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، أبدى استعداد وزارة الداخلية لتقديم كامل الدعم في سبيل القبض على المطلُوبين وتحقيق العدالة وفقًا للقوانين المعمُول بها في البلاد.