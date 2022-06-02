المنفي: نشكر الأمم المتحدة وجهودها في تحقيق استقرار ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريس”، على هامش مؤتمر المناخ الدولي “ستوكهولم +50″، الذي تستضيفه العاصمة السويدية.

وبحث اللقاء جهود الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وإنهاء المراحل الانتقالية، من خلال مواصلة التركيز على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، وفق إطار قانوني وفي أقرب الآجال.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي، بجهود الأمم المتحدة في دعم مساع الليبيين للتوصل إلى حلول سلمية، من خلال بعثتها في ليبيا، لإعادة الأمن والاستقرار والسلام للبلاد.

ومن جهته أكد الأمين العام للأمم المتحدة خلال اللقاء، على أهمية أن تعمل جميع الأطراف للحفاظ على الاستقرار في طرابلس وفي جميع أنحاء البلاد.