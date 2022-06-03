خبيرة إيطالية: الأمم المتحدة لن تحقق تقدماً بشأن الانتخابات الليبية

وصفت كلوديا غازيني، الخبيرة في شؤون ليبيا في مجموعة الأزمات الدولية، التنافس بين باشاغا ودبيبة بأنه “نزاع على الشرعية”، حيث “تزعم كلتا الحكومتين أنهما شرعيتان”.

وأضافت غازيني في حوار مع وكالة أسوشيتد برس أنها “لا تعتقد أن أياً من الطرفين سيكون قادراً على إجراء الانتخابات هذا العام”، كما أعربت عن شكوكها في أن محاولات الأمم المتحدة لجعل الأطراف الليبية تتوصل إلى توافق دستوري بشأن الانتخابات ستحقق أي تقدم.

وتوقع الباحث الليبي جلال حرشاوي، أن باشاغا يمكن أن يتخذ خطوة أخرى في طرابلس – أو على الأقل يحاول حشد المزيد من الدعم في المنطقة، مؤكداً أن مثل هذا السيناريو ممكن تمامًا.

وتشهد ليبيا نزاعاً على السلطة بين الدبيبة وباشاغا، تخلله استخدام النفط كأداة في الصراع على السلطة. حيث أغلق مجموعة محتجين منشآت نفطية مهمة بما في ذلك أكبر حقل نفطي في البلاد في الجنوب

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