النمروش: لن نسمح لزارعي الفتنة ومفتعلي الحروب بتحقيق أهدافهم | أخبار ليبيا 24

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شدد آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي اللواء صلاح النمروش، على أنهم لن يسمحوا لمن يسعون إلى زرع الفتن وافتعال الحروب وترويع المواطنين، بتحقيق أهدافهم.

وقال النمروش خلال لقائه مشايخ وأعيان المنطقة الغربية. إنهم دائما سيكونون على أهبة الاستعداد لردع المخالفين بقوة السلاح والقانون.

وناقش آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي. السبل الكفيلة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. والتأكيد على رفع الغطاء الاجتماعي عن الخارجين عن القانون.

في حين أشاد وفد مشايخ وأعيان وقبائل المنطقة الغربية بما وجدوه من جدية وعزيمة من قبل منتسبي المنطقة. والعمل على تحقيق الاستقرار والأمن وفرض هيبة وسيادة الدولة، وحماية المواطنين وممتلكاتهم.