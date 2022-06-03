غوتيريش يشدد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في طرابلس

شدد الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريِش”، على أهمية أن تعمل جميع الأطراف للحفاظ على الاستقرار في طرابلس، وفي جميع أنحاء البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء غوتيريش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الخميس، على هامش مؤتمر المناخ الدولي “ستوكهولم +50″، الذي تستضيفه العاصمة السويدية، بحثا فيه جهود الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وإنهاء المراحل الانتقالية، من خلال مواصلة التركيز على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، وفق إطار قانوني وفي أقرب الآجال، وفق بيان الرئاسي.

من جانبه أشاد المنفي، بجهود الأمم المتحدة في دعم مساع الليبيين للتوصل إلى حلول سلمية، من خلال بعثتها في ليبيا، لإعادة الأمن والاستقرار والسلام للبلاد.

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