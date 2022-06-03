ألمانيا تجدد دعمها لمفوضية الانتخابات | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أبدت الحكومة الألمانية استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري للرفع من جاهزية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، مشيدة بجهود المفوضية خلال الفترة الماضية.

وجاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح. مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت. وذلك بقمر المفوضية في العاصمة طرابلس، اليوم الخميس.

وقالت المفوضية في بيان لها إن السايح بحث مع سفير ألمانيا لدى ليبيا آخر مستجدات المشهد السياسي الليبي محلياً ودولياً. بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون المشترك، وتذليل ما قد يعترض العملية الانتخابية المرتقبة من عقبات.

وأضافت المفوضية أن السفير جدد خلال اللقاء التأكيد على دعم الحكومة الألمانية والمجتمع الدولي لما تتوافق عليه الأطراف الليبية بشأن المرحلة المقبلة.

وأشاد السفير أيضا بالمساعي الوطنية التي تنشد الاستقرار وانجاز الانتخابات المرتقبة خلال المدة القادمة.

وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن السفير الألماني أبدى للسايح “استعداد حكومته لتقديم الدعم الفني والاستشاري للرفع من جاهزية المفوضية”. وثمن في الوقت ذاته جهود المفوضية التي اضطلعت بها في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة.