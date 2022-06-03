صوان: أقترح جعل بنغازي عاصمة اقتصادية لليبيا

دعا رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان إلى أن “تكون مدينة بنغازي عاصمة اقتصادية جاذبة لمدن الشرق، وتعمل على انتعاش الوضع الاقتصادي في المناطق المحيطة بها، وتخفف الثقل على العاصمة طرابلس”.

وطالب صوان، في حواره مع موقع عربي 21 الممول قطريا، بـ “ضرورة إيجاد حل جذري لملف توزيع الثروة، يكون بالتوافق بين كل الليبيين يضمن التوزيع العادل للموارد، إما بإقرار نظام المحافظات وتكون لكل محافظة ميزانياتها المستقلة، أو بتخصيص نسبة إضافية من الإيرادات لمناطق إنتاج الموارد”.

وقال صوان، إن “إهمال هذا الجانب يؤدي إلى شعور البعض بالظلم والتهميش والغبن، ويعمّق الانقسام بين أبناء الشعب الواحد؛ لأن الوضع الديمغرافي في ليبيا يحتاج إلى معالجات خاصة”. َ

وأوضح صوان أن “كل الوزارات والمؤسسات والمصارف والشركات الكبرى موجودة في العاصمة طرابلس وما حولها، أما المدن البعيدة عن العاصمة فأصبحت تفتقر للرواج والحركة والنشاط الاقتصادي والتجاري، وهذه صورة من صور التهميش التي تحتاج إلى معالجة ناجعة، وهو ما لم يحدث حتى الآن”. َ

وتابع صوان، أن “التنمية الاقتصادية في المدن لاسيما الحدودية ستسهم في إعمارها، وهو ما سيعمل على الحد من الهجرة العكسية إلى طرابلس والمحافظة على الحدود وأمنها، وإحداث حالة من توطين المواطنين والمشاريع في هذه المناطق”.