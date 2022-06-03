الدبيبة يوجه تعليماته لشركة البريقة بوضع خطة ناجعة لتزويد المحطات بالوقود

العنوان – طرابلس

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة تعليماته لشركة البريقة بوضع خطة ناجعة لتزويد المحطات بالوقود على مدار الأربع والعشرون ساعة.

وشدد الدبيبة على شركة البريقة ضرورة التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين محطات الوقود.

وأكد على إصدار بيانات صحفية دورية لطمأنة المواطن بتوفر الوقود بخزنات الشركة بكميات كافية لضمان عدم استمرار الازدحام.

وتشهد محطات الوقود في العاصمة طرابلس ازدحاما شديدًا وطوابير طويلة من قبل المواطنين لتعبئة الوقود.

وأعلنت شركة البريقة لتسويق النفط بأن توزيع البنزين والديزل على محطات الوقود تسير بشكل اعتيادي وطبيعي.

وطمأنت الشركة في بيان لها المواطنين بأن الوقود متوفر، وأنها مستمرة في توزيع الوقود على مختلف المناطق وتنفيذ كل الطلبيات لصالح شركات التوزيع كافة.