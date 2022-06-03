الدريجة: استمرار أزمة الكهرباء في الصيف حتى بعد دخول الوحدات الجديدة

قال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار السابق محسن الدريجة، إن قدرة ليبيا على إنتاج الكهرباء كافية لاستهلاكها”.

وأضاف الدريجة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” هناك ثلاثة محطات تحت الإنشاء ستجعل هناك فائض في إنتاج الكهرباء، والمشكلة تكمن في صيانة المحطات الموجودة وشبكة نقل الكهرباء”.

وتابع:” قامت مجموعة من المختصين، في عام 2020، من منظمات التنمية الألمانية والأمريكية والأمم المتحدة مع مجموعة من الشركة العامة للكهرباء بدراسة وضع الكهرباء في ليبيا”.

ولفت إلى أن المجموعة أوصت باستكمال المشاريع المتعاقد عليها (غرب طرابلس، مصراتة، طبرق) وعدم التعاقد على أي محطات أخرى، وصيانة المحطات والشبكة لتستعيد قدرتها كاملة”.

وشدد على أن مدة إنجاز المشروع 18 شهرًا وتكلفته مليار وستمائة مليون دولار. وأشار إلى أن المشروع يؤدي إلى إنتاج 10.5 جيجا، بينما أعلى استهلاك في ليبيا 8.5 جيجا، فالمشروع أوصى بتغيير إنارة الشوارع إلى LED لتوفير كهرباء تكفي لتغطية حاجة مدبنتين مثل الزاوية”.

واستطرد:” لم يتم التقيد بالخطة وهذا هو سبب استمرار مشكلة الكهرباء، هذا الصيف بعض المحطات ستدخل الصيانة لأنها لم تُصين في موعدها ولهذا ستستمر أزمة الكهرباء هذا الصيف حتى بعد دخول الوحدات الجديدة”.

واختتم محسن الدريجة:” هذه حقيقة الكهرباء في ليبيا للأسف”.