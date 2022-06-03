البيوضي لـ«الدبيبة»: ليبيا باقية وسينتهي زمن المتآمرين والمتخاذلين

قال المترشح الرئاسي سليمان البيوضي:” عندما تابعت حديث الدبيية عن الجنسية الليبية وتهكمه بشكل مستفز عن السلالة النبوية، يوحي بأن الرجل يمتلك جنسية أخرى”.

وأضاف البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” إذ لا يمكن لرئيس حكومة يحترم بلده وجنسية بلاده، أن يتحدث أو يتعامل بهذه الفجاجة، وعليه أن يدرك أن ليبيا تمرض ولكنها لا تموت”.

وتابع:” إن كانت بيده مقاليد الحكم فهو كوباء أصابها وهو راحل عما قريب، أما النسب الشريف فلن يضره أن يتهكم عليه الدبيبة أو غيره فهو راسخ وشامخ كالجبال”.

واستطرد:” من المؤكد أنه لا يحق له أو لغيره أن يمنح الجنسية الليبية لأي كان وليس سرا أن مشروعه للبقاء يدفعه لفعل أي شيء بما في ذلك تغيير ديموغرافيا السكان”.

واختتم البيوضي، قائلاً:” أذكره ونفسي بأن ليبيا باقية وسينتهي زمن المتآمرين والمتخاذلين وأيتام السفارات الأجنبية مهما طال زمنهم، وأن كل محاولاته وشعبويته ولجانه لن يفرضوا أوهامهم، وإن كانت الصفقة عبثية فبالإمكان إيجاد حلول أخرى تنهي هذا الاستخفاف”.