أمن بنغازي: ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي قاوم رجال الأمن وهرب موقوف بمنطقة المساكن

العنوان – بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي أن قسم التحريات العامة القبض على أحد أفراد تشكيل عصابي قام بمقاومة رجال الأمن وتهريب موقوف كان بحوزة رجال التحريات بمنطقة المساكن.

وأوضحت المديرية أنه أثناء ضبط أحد المطلوبين للنيابة العامة في وقت سابق بمنطقة المساكن قامت مجموعة مُسلحة بالاعتداء على رجال التحريات وأخذ الموقوف منهم بقوة السلاح وتم رجوع أعضاء التحريات إلى القسم.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل فريق تحري للإطاحة بأفراد التشكيل سالف الذكر وبالبحث والتحري تم التعرف على أحد افراد هذا التشكيل وتحديد مكانه كونه يترد على منطقة السلماني بالتحديد شارع فلسطين.

وكشفت المديرية أنه تم انتقال أعضاء التحريات وعند مُشاهدته تم إعداد كمين محكم له وضبطه وبتفتيشه احترازيا تم العثور بحوزته على حبوب مهلوسة وسلاح ناري نوع مُسدس.

وأضافت مديرية أمن بنغازي أنه تم الانتقال به إلى القسم، وبالإستدلال مع المتهم ويدعى س.ع .ع .ف من مواليد 1993، اعترف بما نُسب إليه.

وأكدت المديرية أنه بالتعميم عليه اتضح أنه من ذوي السوابق ومطلوب لدى مركز شرطة بوعطني على ذمة ستة محاضر ومطلوب لدى مركز شرطة العروبة .

وأفادت مديرية أمن بنغازي أنه اتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة ولازال البحث مُستمراً عن باقي أفراد العصابة المُسلحة.