أردوغان: تركيا حققت انتصارات من ليبيا وصولًا إلى قرة باغ وإحبطت مخططات ضد المنطقة

ليبيا – زعم الرئيس رجب طيب أردوغان أن بلاده حققت الانتصارات في كافة المناطق التي دعمتها بدءًا من ليبيا ووصولًا إلى إقليم قرة باغ، فضلًا عن إحباط مخططات ضد المنطقة ذات عواقب سلبية على تركيا.

أرودوغان وفي كلمة الأربعاء أمام أعضاء كتلة حزبه “العدالة والتنمية” بالبرلمان، وفقًا لوكالة “الأناضول” التركية قال: إن تركيا بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة بشأن قرارها إنشاء منطقة آمنة على عمق 30 كيلومترًا شمالي سوريا، وتطهير منطقتي تل رفعت ومنبج من الإرهابيين.

وذكر أن الجهات التي تقدم السلاح للإرهابيين مجانًا وتمتنع عن بيعه لتركيا تستحق لقب “دولة إرهاب لا دولة قانون”.

وأشار الرئيس التركي إلى أن حلف شمال الأطلسي “الناتو” مؤسسة أمنية، وليس مهمتها دعم التنظيمات الإرهابية.

وعلى صعيد آخر، أعلن أردوغان تعطيل اتفاقية المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا واليونان.

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