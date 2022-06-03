بن رجب: لعل عمليات إغلاق الحقول النفطية جزء من سياسات دول ينفذها عقيلة وبرلمانه

ليبيا – وصف عمر بن رجب الناطق باسم حزب الجبهة الوطنية الذي يقوده محمد المقريف تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الأخيرة في اجتماع سرت بـ”العدوانية” والتي تعكس مدى الإفلاس السياسي والتصحر الفكري الذي وصل له في خطابه الداعي للعودة لمربع الحرب والدمار والتشريد والنزوح.

بن رجب قال في تصريح لقناة “فبراير” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: إن عقيلة صالح وضع نفسه موضع رئيس عصابة وليس برلمان، وكان الأجدى أن يتحدث عن حالة الأمن التي تسببت بها هيمنة القوات الأجنبية خاصة الفاغنر وسيطرتها على الحقول والموانئ النفطية والقواعد العسكرية الليبية واستباحة الأراضي الليبية بأعمال العنف.

وأشار إلى أنه بدلًا من الدعوة للحرب داخل طرابلس كان على عقيلة صالح المضي قدمًا بدخول ليبيا في سوق الغاز والنفط والغذاء في ظل أزمة العالم التي خلقتها روسيا، وكان المطلوب منه مواجهة العدو الحقيقي الذي يسعى لتعطيل الدولة الليبية.

وأردف قائلًا: “لعل عمليات إغلاق الحقول والاعتداءات على المنشآت النفطية وتخريب المعدات جزء من سياسات دول ينفذها عقيلة وبرلمانه، بعد توقعات بانتعاش الاقتصاد الليبي والأوضاع التي يمر بها العالم التي جعلت ليبيا من اهتمامات الدول المستهلكة للطاقة، صدرت التعليمات لعقيلة بضرب الاستقرار في البلاد بشتى الوسائل، لكن جاء الرد سريعًا من مكونات الشعب الليبي الذي استنكر التصريحات غير المسؤولة ولخص صوته أن الشباب الليبي لن يبقى وقودًا لحرب عبثية وليبقى عقيلة وأنصاره”.

كما اعتبر أن اجتماع سرت فشل من الوهلة الأولى، خاصة أن المكونات الأساسية للنجاح غير متوفرة والمؤسسات السيادية خارج سيطرة عقيلة، والحكومة التي أعطاها الثقة هي حكومة ضعيفة لا تملك من أمرها شيئًا واقعة تحت سيطرة قوات أجنبية، ومن الناحية الاقتصادية لا تمتلك معولًا يجعلها تسعى في أي خدمات مطلوبة من أي حكومة تشكل. وفقًا لقوله.

وفي الختام زعم أن حكومة فتحي باشاآغا فشلت من الاجتماع الأول من خلال عدم حضور المؤسسات السيادية وفحوى الاجتماع الواضح الذي كانت نتيجته الدعوة للحرب بدل المضي في السلام والأمن والنوايا كشفت مبكرًا.

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