الساعدي عن إطلاق سراح «تنتوش»: هل هكذا ترد طرابلس الديون؟

انتقد سامي الساعدي، أمين عام البحوث بدار إفتاء المفتي المعزول الصادق الغرياني، إطلاق جهاز الردع التي يقوده عبدالرؤوف كاره، سراح القائد بالجيش الليبي في عهد النظام السابق اللواء عمر تنتوش.

وقال الساعدي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” اليوم الردع يطلقون سراح عمر تنتوش، الذي شارك وبارك الحرب على طرابلس، ومنفذ الإعدامات في المعارضين الشرفاء أيام القدافي الذين قتلوا رميًا بالرصاص وهدمت بيوتهم، ومنهم العقيد مفتاح قروم رحمه الله، رغم أنه كان يعاني من مرض السرطان” على حد قوله.

وتابع:” عبد الحكيم المشري المسؤول الإعلامي السابق لكتيبة ثوار طرابلس ما زال مسجوناً لدى الردع رغم تردي حالته الصحية، فعبد الحكيم المشري صاحب الصرخة المشهورة في 2011:” يا شباب ليبيا من كل المناطق.. طرابلس تصرخ.. فهبوا لنجدتها”.

واستطرد:” عبد الحكيم المشري له أكثر من 6 سنوات في سجن الردع بدون محاكمة، متسائلا:” هل هكذا ترد طرابلس الديون؟!”.

وأطلق جهاز الردع، سراح القائد بالجيش الليبي في عهد النظام السابق اللواء عمر تنتوش، فعملية الإفراج تمت مساء الخميس، من سجن قوة الردع في طرابلس بعد سنوات قضها تنتوش في السجن.