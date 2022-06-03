بعيو: مخصصات عمال النظافة بمصراتة تأخرت

قال هيثم بعيو رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة مصراتة، إن تأخر صرف المخصصات المالية و عدم تخصيص المبالغ الكافية للتشغيل والمرتبات أثر على جودة أداء الشركة، ورغم حدوت متغيرات سواء في أسعار الدولار أو الوضع السكاني للمدينة منذ 2013م إلا أن المخصصات بقت على حالها بالإضافة إلى تأخر تسييلها في موعدها.

أضاف في تصريحات صحفية أن تأخر صرف المرتبات جعلنا في موقف صعب أمام المشتغلين بالشركة والعمالة الوافدة ترفض الإستمرار في العمل دون صرف مستحقاتها، و وزارة الحكم المحلي هي من تقوم بتحويل المخصصات ولكن هناك تأخر في الإجراءات وتسييل المبالغ وغالبا ما نمارس ضغوطات للحصول على هذه المخصصات.

وواصل قائلًا: “نحن في تواصل مستمر مع المجلس البلدي ونحاول معهم الوصول إلى حلول عملية مع وزارة الحكم المحلي لتسييل المخصصات اول بأول، ولم نفرض أي رسوم جباية على المواطنين عند تفريغهم للقمامة في المكبات ونحن سعداء بتعاون بعض المواطنين معنا، و الرسوم المفروضة تخص الشركات الخاصة بالنظافة وأصحاب السيارات المشتغلين لحساب أنفسهم وأي مواطن يتعرض للإبتزاز عليه أن توجه لإدارة الشركة للتبليغ عن الحادثة”.