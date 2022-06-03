البكوش: اجتماعات القاهرة ستنسف ذاتيًا لأن الطرفين يريدان تشكيل حكومة وهذه الأولوية

ليبيا – قال المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش إنه أصبح واضحًا فشل مشروع حكومة فتحي باشاآغا والآن هناك محاولة أخرى للخروج بمشروع آخر بدليل حديث خالد المشري عن حكومة ثالثة.

البكوش أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن هناك أحد الإعلامين التابعين لمحمد صوان في مقابلة تلفزيونية تحدث عن ضرورة إيجاد نوع من الحل الوسط بين الحكومتين، معتقدًا الاستمرار في المأزق السياسي؛ لأن مجلسي النواب والدولة وخليفة حفتر بتخطيط مصري لا يريدون انتخابات والأمور ستتعقد، لكن لن يكون هناك حرب.

وأكد على أنه ليس هناك حل وسط بين الحكومتين، والسؤال هو كيف يتم ضمان حدوث انتخابات؟ لافتًا إلى أن وجود حكومة عبد الحميد الدبيبة أو التخلي عنها لأن وجودها الأداة الوحيدة التي يستطيع الضغط بها على المشري وعقيلة والمصريين لإجراء الانتخابات.

وتابع: “لو أدرنا انتخابات اليوم، الأسبوع القادم سيكون هناك أول جلسة لمجلس النواب الجديد ويخرج المشري وعقيلة والمنفي والدبيبة وتكون لدينا حكومة جديدة. خارطة الطريق لا تنتهي، من أين يأتي هؤلاء بمقولة أن خارطة الطريق تنتهي؟ المادة الثالثة واضحة وتنتهي بإجراء الانتخابات وتسقط جميع مخرجات جنيف، سيأتي شهر 7/6 لأنه ليس هناك حل في الأفق. اجتماعات القاهرة لن تنتج قاعدة دستورية”.

كما أضاف: “لا أعتقد أن 3+2 سيفعلون أي شيء، مشغولين بأزمات أخرى وفرنسا لن ترضى أن تذهب في مسار ضد مصر، حليف وشريك اقتصادي كبير، عندهم صفقات في الغاز في الشرق المتوسط وإيطاليا لا يوجد عندها ذلك التأثير، أمريكا تدير الأزمة واحتواءها والمحافظة على الهدنة العسكرية القائمة، لكن أن يدخلوا في خطة فذلك لن يحدث”.

واعتبر أن المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز ليس لديها الدعم الكافي من هذه الدول، وإمكانية التحصل على الدعم من مجلس الأمن، متوقعًا أن ينتهي دورها نهاية شهر 6، ولن يكون هناك توافق على مبعوث أممي جديد.

واعتقد أن اجتماعات القاهرة ستنسف ذاتيًا، لأن الطرفين يريدان تشكيل حكومة وهذه الأولوية لا مسألة العملية الدستورية، لا أحد يريد أن يضع قاعدة دستورية لأنها ستخرجهم من المشهد، مؤكدًا على أن ليبيا حاليًا ليست من أولويات المجتمع الدولي حتى يجتمع ويقرر والمسألة متشابكة بين مصر وتركيا وغيرها.

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