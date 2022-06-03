حكومة الدبيبة توافق على منح الجنسية الليبية لـ 130 شخص وبيع التيار الكهربائي للإستهلاك المنزلي

ليبيا – قال المتحدث الرسمي باسم حكومة تصريف الأعمال محمد حمودة إن الحكومة لن تسمح بعودة الحرب بين أبناء الشعب الواحد، وترفض التلويح بها من خلال اختزال دخول طرابلس إما بمسار الاقتتال أو بمسار الرضوخ للتشكيلات المسلحة، مؤكدًا أن الطريق واضح من خلال الاتفاق على القاعدة الدستورية للوصول إلى الانتخابات.

حمودة وفي مؤتمر صحفي له ،تابعته صحيفة المرصد، أكد أن الحكومة قررت في اجتماع السادس الذي عقد الأربعاء إعادة العمل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم “247” لعام 2006 المتضمن أسعار بيع التيار الكهربائي للاستهلاك المنزلي، وإلغاء قرار وزير الاقتصاد لعام 2012 بالخصوص، بهدف ترشيد الاستهلاك الكهربائي والقضاء على ظاهرة الاستنزاف غير المبرر، ومعالجة العسر المالي للشركة وتحسين خدماتها.

وأكد حمودة بأن المجلس وافق على منح الجنسية لـ 130 طلبًا مقدمًا، والمحالة أسماؤهم من مصلحة الجوازات والجنسية.

كما وافق المجلس على إنشاء ديوان للحبوب للحفاظ على الأمن الغذائي ورغيف الخبز، وذلك بناءً على طلب مقدم من وزير التجارة والاقتصاد محمد الحويج.

حمود أشار إلى أن المجلس قرر تخصيص مبلغ كبدل إيجار لمدة عام للمقيمين بالمخيمات الدعوة الإسلامية (الفلاح 1 والفلاح 2) من نازحي مدينة تاورغاء.