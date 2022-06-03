أونماخت يبحث مع السايح مستجدات المشهد السياسي الليبي | أخبار ليبيا 24

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استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أمس الخميس سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا ميكائيل أونمخت، وذلك بديوان مجلس المفوضية لبحث التعاون المشترك وامكانية تنفيذ الانتخابات.

بحث اللقاء أخر مستجدات المشهد السياسي الليبي محلياً ودولياً.

وأكد أونمخت على تجديد دعم حكومة بلاده والمجتمع الدولي لما تتوافق عليه الاطراف الليبية.

وأشاد بالمساعي الوطنية التي تنشد الاستقرار وانجاز الانتخابات المرتقبة خلال المدة القادمة.

وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك، وتذليل ما قد يعترض العملية الانتخابية المرتقبة من عقبات.

وأبدى استعداد حكومته لتقديم الدعم الفني والاستشاري للرفع من جاهزية المفوضية.

وثمن جهود المفوضية التي اضطلعت بها في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة.

وفي سياق متصل عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاءالمنقوش الخميس. لقاء مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت.

وبحث اللقاء سبل تعزيز ودعم العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية بين دولة ليبيا وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأكد أونماخت أن الحل الأمثل للخروج من الأزمة السياسية. هو الحوار والاتفاق السياسي وصولًا للانتخابات، وذلك بهدف تعزيز الاستقرار”.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

وأكدت المنقوش على العمل من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد وتشجيع الدور الألماني في دعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

في حين قال مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أنه من الممكن إجراء انتخابات عامة في ليبيا، وفي وقت قريب، لافتا أن عملية الإدارة المالية المشتركة تقود إلى هذا الاستحقاق.