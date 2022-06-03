المشري لـ السفير الجزائري: موقفنا ثابت من إجراء الانتخابات على أسس دستورية وقانونية

ليبيا – أكد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان خلال لقاء جمعه أمس الأربعاء بالسفير الجزائري لدى ليبيا سليمان شنين موقف المجلس الثابت من إجراء الانتخابات على أسس دستورية وقانونية، لضمان عملية انتخابية نزيهة ومشاركة واسعة.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة آخر التطورات السياسية على الساحة المحلية والإقليمية، والتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره.

بدوره، أكد السفير السفير الجزائري دعمَ بلاده للشعب الليبي في تحقيق الاستقرار في ليبيا.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية