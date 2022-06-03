السايح يبحث مع السفير الألماني سبل تذليل ما قد يعترض العملية الانتخابية المرتقبة من عقبات

ليبيا – بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح الخميس مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت مستجدات المشهد السياسي الليبي محليًا ودوليًا.

أونماخت جدد بحسب المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات دعم حكومة بلاده والمجتمع الدولي لما تتوافق عليه الأطراف الليبية، مشيدًا بالمساعي الوطنية التي تنشد الاستقرار وإنجاز الانتخابات المرتقبة خلال المدة القادمة.

كما تباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك، وتذليل ما قد يعترض العملية الانتخابية المرتقبة من عقبات.

وأبدى السفير استعداد حكومته لتقديم الدعم الفني والاستشاري للرفع من جاهزية المفوضية، مثمنًا في الوقت ذاته جهود المفوضية التي اضطلعت بها في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة.

السايح

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