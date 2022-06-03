التكبالي: ادعاء “صوّان” أنه رئيس حزب محايد ولا يتبع الإخوان غير صحيح

اتهم على التكبالي، عضو مجلس النواب، محمد صوان، رئيس الحزب الديمقراطي، ورئيس حزب العدالة والبناء السابق- الذرع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بعدم الحياد، مؤكدا أنه يتبع جماعة الإخوان في ليبيا.

وقال التكبالي، في تصريحات صحفية، إن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ليس من الإخوان وليس محسوبًا عليهم، لذلك لا يتشبثون به، واحتضنوه لفترة لما يحققه لهم من مصالح”.

وأوضح التكبالي، أن صوان تخلى عن الدبيبة وبدأ في مهاجمته لأنه أدرك أنه في طوره الأخير.

ولفت إلى أن ادعاء صوان أنه لا يتبع الإخوان وأنه رئيس حزب محايد غير صحيح، فهو تابع لهم”.