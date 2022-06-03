من ضمنهم ليبيا.. تمرين تعبوي للناتو بمشاركة 37 دولة | أخبار ليبيا 24

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شاركت وحدات من القوات البرية والبحرية بالجيش الليبي برئاسة الفريق أول ركن محمد الحداد في التمرين التعبوي لدول الناتو وبمشاركة 37 دولة، والذي تستضيفه تركيا الأسبوع المقبل.

ونشرت رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، صورًا تظهر جانبا من استعدادات القوات للمشاركة في مناورات EFES 2022.

وفي سياق أخر شدد آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي اللواء صلاح النمروش، على أنهم لن يسمحوا لمن يسعون إلى زرع الفتن.

في حين نوه إلى أنه لن يقبل بأفتعال الحروب وترويع المواطنين بغية تحقيق الأهدافهم.

وقال خلال لقائه مشايخ المنطقة الغربية إنهم على أهبة الاستعداد لردع المخالفين بالسلاح والقانون.

في حين ناقش سبل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد على رفع الغطاء الاجتماعي عن الخارجين عن القانون.

في حين أشاد وفد مشايخ وأعيان وقبائل المنطقة الغربية بما وجدوه من جدية وعزيمة من قبل منتسبي المنطقة.

مؤكدين العمل على تحقيق الاستقرار والأمن وفرض هيبة وسيادة الدولة، وحماية المواطنين والممتلكات العسكرية.

وفي سياق أخر أمر رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد بتنفيذ عملية عسكرية وفقا لخطة أمنية مشتركة.

وذلك لبسط الأمن وقطع الطريق أمام شبكات الإرهاب والتهريب في منطقة الجنوب الغربي لليبيا.

في حين شارك في العملية شعبة الإحتياط بقوة مكافحة الإرهاب، وقوة 166 للحماية والحراسة، واللواء 111 مجحفل.

وقد شملت هذه العملية عدداً من المناطق والمدن كجنوبي طرابلس وترهونة.

في حين شملت بني وليد ووادي اللود والشويرف وبوقرين وصولا إلى مصراتة.