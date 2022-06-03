بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 03 يونيو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 03 يونيو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء أجواء معتدلة على أغلب مناطق الشمال مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة علي مناطق الوسط والجنوب .

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب .

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(28-32)مْ على المناطق الساحلية, ومابين(33-37)مْ على الدواخل .

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب .

الرياح: شمالية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة نسبياً على بعض المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-30)مْ على الساحل, وتكون مابين (33-37)مْ على الدواخل .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-41)مْ وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد على بعض المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-39)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:11)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:58).