اجتماع لسفراء س.ص لمناقشة ترتيبات القمة الاستثنائية التي دعت لها ليبيا

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عقد بديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الخميس اجتماعا برئاسة مدير إدارة الشؤون الافريقية مع سفراء ورؤساء بعثات تجمع دول الساحل والصحراء س.ص وبحضور مدير إدارة المراسم ورئيس قسم تجمع س.ص وخصص الاجتماع لمناقشة الترتيبات اللوجستية والتنفيذية لعقد القمة الاستثنائية لتجمع دول الساحل والصحراء التي دعت إليها دولة ليبيا في الدورة العادية للمجلس التنفيذي لدول التجمع بالرباط يومي 29 و30 مارس 2022 لعودة الأمانة التنفيذية بمقرها الدائم في طرابلس.

وأكد مدير إدارة الشؤون الافريقية أن ليبيا عاقدة العزم على استضافة القمة في مدينة طرابلس خلال الشهر الجاري.

مشيرا إلى أهمية التجمع على الصعيد السياسي والاقتصادي في خدمة مصالح الدول الأعضاء .

وأن الدولة الليبية اتخذت كافة الترتيبات اللازمة لنجاح هذه القمة المرتقبة، معربا عن جزيل الشكر للدول التي أكدت مشاركتها .

وأكد رؤساء البعثات على أهمية هذا الاجتماع تبادل وجهات النظر والآراء والمقترحات حول عقد القمة.

في حين أعربوا عن استعدادهم لنقل صورة عن الأوضاع الملائمة إلى دولهم.

حول جدية السلطات الليبية لاتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لنجاح القمة المرتقبة.

تجدر الإشارة إلى أن رؤساء البعثات التي حضرت هذا الاجتماع هم على النحو التالي سفراء دول كل من جمهورية غانا،جمهورية تونس.

كما حضر سفير جمهورية النيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى والقائم بأعمال دول كل من دولة بوركينا فاسو.

في حين حضر سفراء جمهورية السودان ،جمهورية غينيا ،دولة ارتريا ، جمهورية الصومال الاتحادية.

وحضر سفراء جمهورية مالي واتحاد جزر القمر والقنصل فخري جمهورية بنين.