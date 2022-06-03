اللافي: نحترم تطلعات الليبيين في تحقيق الاستقرار من خلال انتخابات ترضى كافة الأطراف السياسية

ليبيا – التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي الخميس ممثلين عن الحراك الداعم للانتخابات وعدم القبول بالمراحل الانتقالية، ضم عمداء البلديات والمشايخ والأعيان، وأسر الشهداء ومؤسسات المجتمع المدني، الذين أكدوا دعمهم المطلق للخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي.

ممثلو الحراك طالبو بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي باستمرار العمل على نفس النهج لتحقيق الاستقرار، الذي يقود للانتخابات، مؤكدين أن هذا هو مطلب كل الليبيين، ورغبتهم لإنجاز قاعدة دستورية خلال اجتماعات مجلسي النواب والدولة.

بدوره أكد اللافي، احترام المجلس الرئاسي لتطلعات الشعب الليبي، في تحقيق الاستقرار من خلال انتخابات ترضى بنتائجها كافة الأطراف السياسية، لإنهاء المراحل الانتقالية.

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