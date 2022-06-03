الأرصاد: اعتدال الحرارة على شمال ليبيا وارتفاعها على الوسط والجنوب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن تكون الأجواء معتدلة على أغلب مناطق الشمال مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الجمعة، إن المناطق الممتدة من رأس اجدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون بها السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على المناطق الساحلية، فيما تتراوح درجات الحرارة ما بين 28 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية وما بين 33 و37 درجة على الدواخل.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فالسماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة نسبيًا على بعض المناطق، بينما تتراوح درجات الحرارة ما بين 27 و 30 درجة على الساحل وما بين 33 و 37 درجة على الدواخل.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 37 و 41 درجة مئوية وتسجل السبت انخفاضًا طفيفًا على بعض المناطق.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو فستكون السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة ما بين 37 و 39 درجة مئوية.

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