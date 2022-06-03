الحويج يوجه بتشكيل فريق لتنفيذ الهوية الاقتصادية للدولة | أخبار ليبيا 24

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ترأس وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج الخميس اجتماعاً ضمّ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ورئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض ومدير عام مشروع شبكة ليبيا للتجارة والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة لمناقشة آلية اعداد وتنفيذ الهوية الاقتصادية للدولة.

وحضر الاجتماع مستشار الوزير ومديرو إدارات الشؤون الإدارية والمالية والتجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة.

وتم مناقشة عدداً من المقترحات التي من شأنها تطوير أداء الوزارة والجهات التابعة.

فضلا عن تحسين مستوى الخدمات وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه القطاع.

ونوقشت سبل تمكين الوزارة من الاضطلاع باختصاصاتها في رسم السياسات الاقتصادية.

وتم بحث آليات تحديد هوية قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالدولة.

ووجّه الحويج بتشكيل فريق يضّم عدد من رؤساء ومدراء الجهات التابعة ومديرو الإدارات المختصة بالوزارة.

و يتولى الفريق اعداد وتنفيذ الهوية الاقتصادية ومتابعة نشاط الوزارة والجهات التابعة لها

فضلا عن اعداد تقارير دورية تتضمن التوصيات الهادفة لرفع مستوى الأداء بالقطاع.

في حين يسمح لها الاستعانة بالخبراء والأكاديميين من الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية ذات العلاقة.

وفي سياق متصل عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اجتماعاً ضمّ مدير إدارة التجارة الداخلية بالوزارة ورئيس اتحاد الفلاحين وجمعية مربي الدواجن وذلك لبحث المشاكل والصعوبات التي تواجه نشاط مربي الدواجن سبل معالجتها.

في حين أكد الاجتماع أن عدداً من العراقيل التي تواجه أصحاب الشركات ومعامل تربية الدواجن والمتعلقة بارتفاع أسعار الأعلاف.

في حين يواجه المربيين مشاكل انقطاع الكهرباء وأخرى تتعلق بعمليات التوزيع والبيع بالسوق المحلي.